"Владимир Валентинович трудится в "Сочи". Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла", - сказал Рубашко.
Владимир Федотов занял пост главного тренера "Сочи" в январе 2020 года. Контракт специалиста с сочинской командой действует до июня 2022 года. По итогам прошлого сезона "Сочи" занял 12-е место, в 30-ти матчах команда одержала 8 побед, 9 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла и набрали 33 очка.
В текущем сезоне "Сочи" идет на 3-м месте после 20-ти туров Российской Премьер-лиги, в активе команды 36 очков. В последнем туре сочинский клуб дома разгромил со счетом 4:0 тульский "Арсенал". В следующем туре команда Федотова сыграет на выезде с "Ростовом". Матч пройдет 6 марта и начнется в 19:00 мск.
Также "Сочи" пробился в 1/4 финала Кубка России, обыграв на предыдущей стадии турнира "Краснодар" (2:1).
Источник: "Чемпионат"
Рубашко: обсуждать все возможные предложения по Федотову смысла нет
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный интерес других клубов к наставнику команды Владимиру Федотову.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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