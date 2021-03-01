"Рубин", "Зенит", "Ахмат" и "Урал" обратились в ЭСК РФС

Сразу четыре российских клуба обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матчей 20-го тура чемпионата страны.

Фото: Александр Фёдоров/РФС