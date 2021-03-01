Речь идет о "Зените", который играл с "Ростовом" (2:2), "Ахмате", проигравший "Динамо" (1:2), "Рубине", который одолел "Спартак" (2:0) и "Урале", поделивший очки с "Краснодаром" (2:2).
Каждый из клубов просит разобрать комиссию спорные эпизоды, случившиеся в матчах их команд в 20-м туре РПЛ.
Источник: РБ-Спорт.
"Рубин", "Зенит", "Ахмат" и "Урал" обратились в ЭСК РФС
Сразу четыре российских клуба обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матчей 20-го тура чемпионата страны.
Фото: Александр Фёдоров/РФС
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