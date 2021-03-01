Матыцину задали вопрос, возможен ли пересмотр лимита в связи с неудачным выступлением российских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.
"В ближайшее время предметный разговор (о причинах неудач в еврокубках - ред.) состоится. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе", - заявил Матыцин.
Сейчас в РПЛ действует лимит "8+17". В заявку каждого клуба на чемпионат можно включать максимум восемь легионеров.
Источник: ТАСС
Матыцин: лимит на легионеров - одно из проблемных направлений в российском футболе
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ТАСС
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