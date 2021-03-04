- Насколько реально было взять Норманна? С учетом его цены в 18 миллионов евро, которые просил "Ростов", нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса. Сложнее ли было взять Хвичу? Там более 20 миллионов, - цитирует Попова "Чемпионат".
24-летний норвежский опорный полузащитник с функционалом разыгрывающего Матиас Норманн перешел в "Ростов" из английского "Брайтона" в январе 2019 года за 1,7 млн евро, стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 13 млн евро. 20-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешел в "Рубин" из "Рустави" после полугодовой игры в московском "Локомотиве" в качестве свободного агента с оценочной стоимостью 900 тысяч евро, стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 10 млн евро.
Попов сообщил цены, по которым "Ростов" и "Рубин" могли продать "Спартаку" Норманна и Кварацхелию
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, какую цену просил "Ростов" за опорного полузащитника Матиаса Норманна, а "Рубин" - за вингера Хвичу Кварацхелию.
Фото: ФК "Ростов"
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