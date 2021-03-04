- Миф ли то, что мы не пустили Карреру на фанатскую трибуну? Мы были готовы к его приходу на трибуну Б. Понятно, что Каррера - чемпион и большая фигура. Он не мог прийти сам по себе. Все службы были предупреждены о такой возможности. Что я могу сказать, если он не изъявил желания? Я сделал все, чтобы он смог пойти на фанатку, и ничего ему не запрещал, - передает слова Мележикова "Чемпионат".
56-летний главный тренер итальянского "Бари" Массимо Каррера работал в московском "Спартаке" в период с июля 2016 по октябрь 2018 года. Первоначально специалист пришел в клуб Леонида Федуна в качестве тренера по обороне в штабе Дмитрия Аленичева, но после его отставки и срыва переговоров с Курбаном Бердыевым занял должность главного тренера красно-белых. Под руководством Карреры "Спартак" в сезоне 2016/2017 выиграл свое единственное чемпионство при Леониде Федуне.
Мележиков: мы не запрещали Каррере пойти на фанатскую трибуну. Он сам не изъявил желания
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ситуации с несостоявшимся походом экс-главного тренера клуба Массимо Карреры на фанатскую трибуну.
Фото: ФК "Спартак"
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