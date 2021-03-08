Блистательный Дюпин, транжира Азмун и фиаско Дзюбы. Оценки матча "Рубин" - "Зенит"

И, безусловно, феноменальный Макаров, раздавший больше всех обостряющих передач, забивший победный гол и отправивший на самое дно океана Ловрена и Дугласа Сантоса.