Блистательный Дюпин, транжира Азмун и фиаско Дзюбы. Оценки матча "Рубин" - "Зенит"

"Рубин"
Дюпин - 5.0. Выдающаяся игра вратаря казанского клуба. Он сделал 9 спасений, 3 из которых однозначно попадают под категорию "суперсейвы". И, вне всяких сомнений, главное его успешное действие сегодня - отбитый удар Дзюбы с пенальти на девятой добавленной к матчу минуте. В пропущенном голе обвинять Дюпина язык не поворачивается, поэтому он получает максимально высокий балл.
Момент, который хочется пересматривать снова и снова! ДЮПИНАТОР! ??? pic.twitter.com/zBU6m1VrXW— «Рубин» Казань (@fcrk) March 8, 2021
Зотов - 3.0, Уремович - 3.0, Старфельт - 2.5, Самошников - 2.5. В отличие от голкипера игроки линии обороны "Рубина" в этот праздничный день были отнюдь не идеальны. "Зенит" создал очень много моментов, которые приходили и с обоих флангов, и из центральной зоны. "Казанцы" часто позволяли своему сопернику бить из пределов штрафной. По статистике чуть лучше других был Старфельт. На его счету больше всех выигранных единоборств (12), 5 выносов мяча и лишь 1 неточная передача. Но многое перечеркивает тот абсолютно бездумный стык с Суторминым, в который пошел Старфельт на последних минутах и после которого был назначен пенальти в ворота "Рубина".
Зотов и Уремович сыграли не сильно лучше Старфельта. Георгий, например, не всегда успевал за оппонентом, фолил или давал ему доставить мяч в штрафную. А Филипп проиграл практически каждое второе единоборство, и были эпизоды, когда он не мог оказать сопротивление Азмуну. Но давайте отметим, в чем эти футболисты были хороши. Уремович выиграл 3 верховых дуэли - лучший в "Рубине" в этом аспекте. Зотов сделал больше всех перехватов - 3. Что касается Самошникова, то он отыграл неоднозначно. С одной стороны, подключался к атакам, имел голевой момент и отличился подбором, после которого "казанцы" заработали пенальти. С другой стороны, он много ошибался в обороне.
Бакаев - 3.0, Йевтич - 3.0, Макаров - 4.5, Кварацхелия - 3.5, Мусаев - б/о. Главная заслуга Макарова в том, что он издевательски разобрался с Ловреном и Дугласом Сантосом, после чего забил победный для "Рубина" гол. Но и до этого эпизода Денис действовал неплохо. В частности, он сделал больше всех обостряющих передач среди игроков обеих команд - 5. Мусаев получил травму и покинул поле на 18-й минуте. Желаем Леону скорейшего выздоровления!
Кварацхелия был хорош в первой трети матча. Он шел в дриблинг, зарабатывал на себе фолы и бил по воротам. Но к концу встречи Хвича стал допускать больше брака, а также отметился нарушением правил, после которого "Зенит" сравнял счет. Бакаев и Йевтич были слабы в борьбе за мяч. На двоих у них только 6 выигранных единоборств. В наступлении они тоже были не особо полезны, чаще упуская возможность развить опасную атаку. Хотя с точными передачами что у Солтмурада, что у Дарко все не так уж плохо - соответственно 93 и 75 процентов точных пасов.
Деспотович - 4.0. Единственный форвард "Рубина" был не заметен большую часть матча. Но в том и класс нападающего - выйти из тени в нужный момент и сделать результат. Сегодня Деспотович заработал и успешно реализовал пенальти, а также сделал важнейший и точный вынос мяча на Макарова в эпизоде со вторым голом казанского клуба. Как итог: 1 удар Джордже - 1 гол, единственная обостряющая передача стала голевой.
Костюков - 3.5, Зуев - б/о. Костюков вышел на поле вместо Мусаева и впервые в своей карьере сыграл в роли опорного полузащитника. Да, Костюков упустил Азмуна, когда тот забил свой гол. Но в остальном Костюков действовал так, словно он прирожденный опорник. Он стал лучшим по проценту выигранных единоборств (88%) и по количеству выносов мяча (10). Зуев отметился 5 точными передачами из 6, 2 фолами и желтой карточкой.
"Зенит"
Лунёв - 3.0. Вратарь команды Семака отбил ровно половину ударов - 2 из 4. Причем, после дальнего выстрела Кварацхелии Лунёв не сразу забрал мяч в руки. Пропустил с пенальти и после прицельного, но все-таки не очень сильного удара Макарова. Критиковать особо не за что, но и хвалить тоже не приходится.
Караваев - 2.5, Ракицкий - 3.5, Ловрен - 2.0, Дуглас Сантос - 2.0. Ловрен и Дуглас Сантос просто бездарно сыграли в эпизоде со вторым пропущенным голом. Абсолютно все знают, что Макаров может что-то сделать только левой ногой и что он любит убирать соперников на замахе, но защитники "Зенита" оказались не готовы к такому развитию событий. При этом и помимо этого момента Ловрен и Дуглас Сантос допускали ошибки. Не могут они похвастаться и успехами в единоборствах - 29 процентов выигранных у хорвата, 36 у бразильца. По факту, это провал.
Караваев проигрывал позицию и борьбу Кварацхелии, давал свободу на своем фланге и терял свою зону вместе с игроками при забросах мяча в штрафную с противоположного края. Компенсировал оборонительные огрехи активностью в атаке, которая включила в себя хорошую передачу под удар Азмуну и мощнейший выстрел, который заставил потрудиться Дюпина. Ракицкий чаще был заметен на чужой половине поля. Он изо всех сил старался найти передачами партнеров в чужой штрафной и отдал практически столько же обостряющих пасов, сколько каждый из полузащитников. Но голевым стал только один из них - со штрафного удара на 75-й минуте.
Оздоев - 3.0, Барриос - 2.0, Кузяев - 2.5, Вендел - 3.5. Одним из самых старательных в составе "Зенита" был Вендел. Он нанес 6 ударов (лучший показатель наряду с Азмуном) и сделал 4 обостряющие передачи (3 из них оказались точными и привели к опасным ударам). Но в этот раз его действия так и не стали результативными. Барриос заработал больше всех штрафных - 4, но проиграл каждое второе единоборство и у своих ворот всерьез обострял ситуацию чаще, чем у чужих.
Кузяев в прямом смысле фразы приложил руку к пенальти в ворота "Зенита". Частично исправился за эту свою оплошность, заработав штрафной, после которого счет стал равным. Но все-таки брака в действиях Далера сегодня было больше, поэтому его оценка близка к "двойке". Оздоев проявил себя лучше других игроков клуба из Санкт-Петербурга в борьбе за мячи. На его счету 69 процентов выигранных единоборств. Также он часто пытался сделать обостряющую передачу, но прошли лишь 2 из них. Неплохо, но сегодня этого оказалось мало.
Азмун - 3.0, Дзюба - 1.5. Азмун мог забивать несколько раз еще в первом тайме, но то в штангу попадал, то мимо ворот, то бил так, что оставлял Дюпину шансы спасти "Рубин". В общем говоря, транжирил свои моменты. В итоге Сердар забил только с шестого удара. С такой реализацией "Зениту" сложно было рассчитывать даже на ничью. Дзюба выиграл 10 верховых единоборств, но толку от этого было минимум. В этот вечер Артем был практически бесполезен, а в самой концовке еще и откровенно навредил, не реализовав пенальти.
Круговой - б/о, Сутормин - б/о, Мостовой - б/о, Ерохин - б/о. Сутормин заработал 11-метровый, но Дзюба его старания обесценил. Круговой сделал 6 точных передач, но обостряющими их не назовешь. Мостовой однажды попытался обострить, но не вышло. Ерохин за сыгранные 12 минут отметился двумя неточными ударами.
Фото: ФК "Зенит", ФК "Рубин"