КДК РФС в четверг рассмотрит вопрос об отмене желтой карточки Жиго

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" обратился с просьбой отменить желтую карточку защитника команды Жиго, которую он получил в игре с "Краснодаром" (6:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Решение по данному вопросу принимает КДК, заседание которого пройдет в четверг. Получая запрос по отмене желтой карточки, КДК, в соответствии с регламентом, отправляет запрос в экспертно-судейскую комиссию, чтобы она дала заключение по данному эпизоду. Уже после получения заключения КДК выносит решение. Повторюсь, заседание по этому вопросу пройдет в четверг", - сказал Григорьянц.

Вчера директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самюэля Жиго.

Напомним, защитник "Спартака" Самюэль Жиго получил желтую карточку в матче 21-го тура РПЛ против "Краснодара" (6:1). Для футболиста это предупреждение стало четвертым в сезоне и он должен будет пропустить следующий матч. В 22-м туре РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо".

Самюэль Жиго в этом сезоне провел 20 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Источник: "Р-Спорт"

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Теги: Спартак Жиго КДК Григорьянц
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