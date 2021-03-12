Как сообщает источник, нынешний главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека может возглавить московский "Спартак". Контракт португальца с итальянской командой заканчивается после окончания текущего сезона, но может быть продлен на год в случае, если римский клуб попадет в Лигу чемпионов.
Отмечается, что сторона португальского специалиста отказалась от детальных переговоров с московской командой из-за участия "Ромы" в борьбе за место в Лиге чемпионов. "Красно-белых" отпугивают финансовые запросы Фонсеки - порядка 5 млн евро в год.
Паулу Фонсека возглавил "Рому" в июле 2019 года. Также он возглавлял "Шахтер", "Брагу" и "Порту". В прошлом сезоне "Рома" под его руководством заняла 5-е место в Серии А.
Источник: Betting Insider
Источник: главный тренер "Ромы" Фонсека может возглавить "Спартак"
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может стать новым главным тренером "Спартака" со следующего сезона.
Фото: "Getty Images"
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