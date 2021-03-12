- Пока преждевременно говорить, что это сильная команда. У них есть проблемы, и тот же "Ахмат" после возобновления чемпионата показал, что с "Динамо" можно играть. С матчем против "Тамбова" все понятно, там команда разобранная, победили на классе. Но "Динамо" Черчесова и Силкина было намного сильнее и статуснее, - передает слова Точилина "РБ Спорт".
"Динамо" занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе команды Сандро Шварца 36 набранных очков после 21 тура. 13 марта бело-голубые в матче 22 тура встретятся на своем поле со "Спартаком", который находится на третьем месте и опережает динамовцев на 2 очка. Кубковая встреча этих соперников в феврале 2021 года завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.
Точилин: преждевременно говорить, что у Шварца сильная команда. "Динамо" Черчесова и Силкина было намного сильнее
Экс-защитник "Динамо" Александр Точилин высказал мнение о нынешней команде бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
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