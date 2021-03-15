Ранее сообщалось, что ФИФА заподозрила Обухова в нарушении антидопинговых правил. По данным организации, тест игрока, пройденный в 2013 году, дал положительный результат, однако это пытались скрыть.
Игнатьев, работавший с Обуховым в "Торпедо", прокомментировал ситуацию. Тренер заявил, что новость о возможном нарушении со стороны игрока его удивила.
"Эта история меня очень удивила, поскольку я не вижу в ней смысла — если футболисту это нужно было для того, чтобы как-то при помощи стероидных веществ развиваться, поднимать мышечную массу, то это его трудности, надо делать это естественным путем. А то, что Обухов принимал допинг, чтобы спасти "Торпедо" от зоны вылета Второго дивизиона — это вообще смешно. Если он такой спаситель, тогда надо его в сборную брать. Таким образом давать Обухову допинг, чтобы он спас "Торпедо" — ну это ерунда какая-то", - сказал Игнатьев.
Источник: Sport24
Борис Игнатьев: давать Обухову допинг, чтобы он спас "Торпедо"? Это ерунда какая-то
Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о ситуации с возможным нарушением антидопинговых правил форвардом "Ростова" Владимиром Обуховым.
Фото: "Тамбов"
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