Ожидается, что болезнь не помешает Шварцу присутствовать на игре с "Краснодаром".
"Сандро с каждым днем чувствует себя лучше, поэтому он будет на матче с "Краснодаром", - сообщил Волкан Булут, являющийся помощником главного тренера "Динамо".
Отметим, что матч "Краснодар" - "Динамо" пройдет 18 марта и начнется в 19.00 мск. "Быки" занимают восьмое место в таблице РПЛ (34 очка). "Динамо" - на седьмой строчке таблицы (36 очков).
Источник: Матч ТВ
Шварц из-за болезни пропустил пресс-конференцию перед игрой с "Краснодаром"
Наставник "Динамо" Сандро Шварц из-за болезни не поучаствовал в пресс-конференции перед матчем 23-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: "Динамо"
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