Петржела: Дзюбе пора немножко отдохнуть от пенальти

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающему Артему Дзюбе нужно отдать исполнение пенальти партнерам.
Фото: ФК "Зенит"
– Что касается Дзюбы, то мне кажется, что ему пора немножко отдохнуть от пенальти. Одиннадцатиметровые нужно реализовывать, а он не забивает уже второй раз подряд, так что стоит дать ему отдохнуть от точки, — цитирует Петржелу Sport24.

32-летний Дзюба не забил два пенальти подряд. В игре 21-го тура РПЛ футболист не смог переиграть Юрия Дюпина, а во встрече с ЦСКА — Игоря Акинфеева.

Напомним, что подопечные Сергея Семака обыграли столичный клуб со счётом 3:2 в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. После уверенной победы "Зенит" набрал 48 очков, опережая ближайшего преследователя, "Спартак", на 7 баллов, но у московского клуба еще есть игра в запасе. Красно-белые сыграют свой матч с "Уралом" уже завтра, в 19:00 мск.

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Теги: Зенит Дзюба Петржела
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