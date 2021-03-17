– Что касается Дзюбы, то мне кажется, что ему пора немножко отдохнуть от пенальти. Одиннадцатиметровые нужно реализовывать, а он не забивает уже второй раз подряд, так что стоит дать ему отдохнуть от точки, — цитирует Петржелу Sport24.
32-летний Дзюба не забил два пенальти подряд. В игре 21-го тура РПЛ футболист не смог переиграть Юрия Дюпина, а во встрече с ЦСКА — Игоря Акинфеева.
Напомним, что подопечные Сергея Семака обыграли столичный клуб со счётом 3:2 в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. После уверенной победы "Зенит" набрал 48 очков, опережая ближайшего преследователя, "Спартак", на 7 баллов, но у московского клуба еще есть игра в запасе. Красно-белые сыграют свой матч с "Уралом" уже завтра, в 19:00 мск.
Петржела: Дзюбе пора немножко отдохнуть от пенальти
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающему Артему Дзюбе нужно отдать исполнение пенальти партнерам.
Фото: ФК "Зенит"
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