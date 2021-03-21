Семин отметил, что Черевченко чудесным образом изменил ситуацию в "Химках". Также он заявил, что наставник подмосковной команды является лучшим тренером в РПЛ.
"Черевченко, к примеру, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один. Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хорошую игру с теми же футболистами, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе", - сказал Семин.
Отметим, что на данный момент "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 35 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: Черевченко делает чудо, сейчас он тренер номер один в РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о главном тренере "Химок" Игоре Черевченко.
Фото: Getty Images
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