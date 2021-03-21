Орлов: Акинфеева надо уговорить вернуться в сборную и сыграть на чемпионате Европы

Спортивный журналист Геннадий Орлов, комментируя результат матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (2:3), призвал вернуть в состав сборной России голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: "Getty Images"
"Ни я, ни Борис Игнатьев, ни Валерий Газзаев в процессе обсуждения игры не могли понять, почему Гончаренко поставил двумя опорными полузащитниками двух атакующих игроков середины поля, Ахметова и Облякова. Они же не умеют отбирать мячи, у них нет навыков игры в обороне!

Риск? Конечно! Ни Ахметов, ни Обляков не владеют искусством идти в отбор без нарушений правил, поэтому Ахметов и был удален. Кстати, это проблема для многих российских защитников.

После ухода Березуцких и Игнашевича оборону держит только Игорь Акинфеев. Сколько раз он выручал команду! Считаю, что его надо уговорить вернуться в сборную и сыграть на чемпионате Европы. Это было бы очень хорошо", - сказал Орлов.

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Счет в матче открыл Саломон Рондон, забивший своей бывшей команде. Через несколько минут Артем Дзюба счет сравняв. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти, ЦСКА спас Игорь Акинфеев.

В начале второго тайма Вендел вывел гостей вперед. Под занавес тайма Вендел оформил дубль. В конце матча дебютант ЦСКА Эмиль Бохинен заработал пенальти, который реализовал Никола Влашич.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне провел 28 матчей за "армейцев" во всех турнирах, в девяти матчах он оставил свои ворота "сухими". Всего за ЦСКА он сыграл в 665 матчах, не пропустив ни одного гола в 284-х встречах.

За сборную России Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года. Всего в составе национальной сборной он провел 111 матчей. Последняя игра за сборную у Акинфеева - 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России против "Хорватии", в котором команда Черчесова проиграла по пенальти со счетом 5:6.

Источник: Bobsoccer

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Теги: Орлов Акинфеев ЦСКА Сборная России
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