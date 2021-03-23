- Чего жду от Олича на финише сезона в плане результата? Я в принципе ничего от него не жду. Его назначили, и посмотрим, как ЦСКА будет выступать. В любом случае желаю удачи. ЦСКА - близкий мне клуб. Но никто не сможет предсказать, как сложится концовка чемпионата. ЦСКА будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов. "Спартак" - самый реальный претендент на это, - приводит слова Кириченко "Спорт день за днем".
Сегодня стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА 41-летнего помощника главного тренера сборной Хорватии Ивицы Олича. В годы игровой карьеры хорватский экс-нападающий в течение трех с половиной лет (в период с июля 2003 по январь 2007 года) выступал за красно-синих и является легендарным игроком для болельщиков клуба.
Кириченко: от Олича в плане результата для ЦСКА ничего не жду. Самый реальный претендент на Лигу чемпионов - "Спартак"
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко высказал мнение о перспективах красно-синих в чемпионате с новым главным тренером Ивицей Оличем.
Фото: "Чемпионат"
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