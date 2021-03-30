По информации источника, старший селекционер "железнодорожников" Александр Самедов просматривал 22-летнего игрока. Отмечается, что усиление позиции левого защитника является одной из приоритетных целей "Локомотива". Также Горшков способен сыграть и на позиции опорного полузащитника.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Юрий принял участие в 32-х матчах, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Крыльев Советов" Горшкову
Левый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков попал в сферу интересов московского "Локомотива".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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