Тюкавин: не нужно было хвалить молодежную сборную России раньше времени

Форвард молодежной сборной России Константин Тюкавин прокомментировал выступление команды на Евро-2021.
Фото: РИА Новости
Тюкавин, на клубном уровне выступающий за московское "Динамо", отметил, что на молодежную сборную могла негативно повлиять похвала после успешного начала турнира.

"Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было этого делать раньше времени. Повлияло ли это? Может быть, не знаю. Сыграли неудачные матчи, так получилось", - сказал Тюкавин.

Отметим, что сборная России заняла третье место в своей группе на молодежном чемпионате Европы. В первом туре российская команда обыграла исландцев (4:1). Затем были поражения от Франции (0:2) и Дании (0:3).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Тюкавин Молодежная сборная России Динамо
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