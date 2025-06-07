Ранее тот заявил, что руководство клуба пыталось манипулировать результатом матча Первой лиги с "Сочи" (2:1).
Шишкарёв утверждал, что якобы четырём ключевым игрокам команды предложили повлиять на результат. Также якобы соответствующий разговор был и с главным тренером команды Олегом Василенко.
Сам Шишкарёв уже объявил о прекращении финансирования клуба.
"Для меня это заявление стало шоком. Абсолютно никаких предпосылок не было.
Готовность РФС провести проверку слов Шишкарёва? Пока со мной никто не связывался. Я абсолютно готов к любым проверкам, беседам, детектору лжи, если будет надо", — приводит слова Пономарёва Odds.ru.
Гендиректор "Черноморца" отреагировал на обвинения Шишкарёва в попытке договорняка
Генеральный директор "Черноморца" Максим Пономарёв прокомментировал резонансные слова инвестора клуба Сергея Шишкарёва.
Официальный Новороссийск