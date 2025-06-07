Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен
Андорра
0 - 0 0 0
Англия1 тайм
Мальта
0 - 0 0 0
Литва1 тайм
Албания
21:45
СербияНе начат
Финляндия
21:45
НидерландыНе начат
Австрия
21:45
РумынияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 0 0 0
АзербайджанЗавершен
Дания
20:00
Северная ИрландияНе начат
Греция
21:45
СловакияНе начат

Гендиректор "Черноморца" отреагировал на обвинения Шишкарёва в попытке договорняка

Генеральный директор "Черноморца" Максим Пономарёв прокомментировал резонансные слова инвестора клуба Сергея Шишкарёва.
Официальный Новороссийск
Ранее тот заявил, что руководство клуба пыталось манипулировать результатом матча Первой лиги с "Сочи" (2:1).

Шишкарёв утверждал, что якобы четырём ключевым игрокам команды предложили повлиять на результат. Также якобы соответствующий разговор был и с главным тренером команды Олегом Василенко.

Сам Шишкарёв уже объявил о прекращении финансирования клуба.

"Для меня это заявление стало шоком. Абсолютно никаких предпосылок не было.

Готовность РФС провести проверку слов Шишкарёва? Пока со мной никто не связывался. Я абсолютно готов к любым проверкам, беседам, детектору лжи, если будет надо", — приводит слова Пономарёва Odds.ru.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится