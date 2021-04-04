"Мусаев ушёл сам. Если мы берём этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. "Краснодар" явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всё равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.
Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всё понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: "Я больше не могу, избавьте меня от мучений", - приводит слова Шалимова "Чемпионат".
Напомним, что после разгромного поражения "Краснодара" от "Ахмата" со счетом 5:0 в 24-м туре Российской Премьер-Лиги у главного тренера "быков" Мурада Мусаева состоялся разговор с руководством клуба, по итогам которого специалист принял решение уйти с занимаемой должности. Ранее генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг заявил, что Мусаев продолжит работать с командой, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры.
"Краснодар", имея в своем активе 34 очка, располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. 11 апреля "быки" на выезде встретятся с тульским "Арсеналом".
Официально: Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара"
Шалимов: видимо, Мусаеву было стыдно смотреть Галицкому в глаза
Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов высказался об отставке главного тренера "быков" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!