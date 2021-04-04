"Довольны ли игрой Промеса? Конечно. Он добавил позитива команде.
С его участием команда поверила в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль", - приводит слова Мележикова "РБ-Спорт".
Напомним, что 29-летний голландец вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно и подписал контракт сроком на 3,5 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Промес принял участие в пяти матчах, отличившись в них двумя голами и двумя результативными передачами.
Промес ответил на скандальное видео "Матч ТВ" о себе, дав интервью в специальной майке
Переводчик "Спартака" Крайтон: Промес – это вспышка позитивной энергии
Директор "Спартака": с Промесом команда поверила в себя
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков после победы над "Ростовом" (3:2) в 24-м туре РПЛ высказался об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
Фото: РПЛ
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