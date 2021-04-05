ЦСКА стал вторым клубом, набравшим 700 очков в гостевых матчах чемпионатов России

Подопечные Ивицы Олича одержали выездную победу в матче 24-го тура российской Премьер-лиги с "Тамбовом". Игра закончилась со счетом 2:1, все мячи были забиты с пенальти. Голами в составе ЦСКА отметились полузащитник Никола Влашич и нападающий Саломон Рондон.
Данная виктория позволила "армейцам" набрать 700 очков на выезде за всю историю чемпионатов России. Всего на три очка больше у московского "Спартака", только вчера обыгравшего в гостях "Ростов" (3:2).
После 24 туров ЦСКА набрал 43 очка и расположился на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. Следующую игру красно-синие проведут 8 апреля в рамках Кубка России, их соперником станет тульский "Арсенал".