– Травма Хёрдура Магнуссона доставит ЦСКА очень серьёзные проблемы, это большая потеря для команды. После такой травмы придётся восстанавливаться как минимум два-три месяца. Хорошо, если он сможет вернуться в следующем сезоне, – сказал Масалитин в интервью для "Чемпионата".
Защитник Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава на 70-й минуте матча 24-го тура российской Премьер-лиги с "Тамбовом". Позже пресс-служба "армейцев" заявила, что игроку потребуется операция.
В этом сезоне РПЛ Хёрдур провел 22 матча за красно-синих, забил один гол и отдал одну результативную передачу. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 43 очка в 24 матчах чемпионата России.
Бывший врач "Спартака" назвал сроки восстановления защитника ЦСКА Магнуссона
Масалитин: травма Магнуссона доставит ЦСКА очень серьезные проблемы
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал травму защитника "армейцев" Хёрдура Магнуссона.
Фото: "Белгородские новости"
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