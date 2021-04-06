"В РПЛ сложно забивать голы? Да, смотрю на Италию, Германию, где по 4-5 голов забивают, а у нас даже столько моментов за игру нет. В России бывают счета 3:2, 4:3, но очень редко. Многое зависит от того, кто первый гол забьёт.
Пенальти? Мне легче забить с двадцати метров, чем с пенальти. На тренировках это легко, а на играх - очень тяжело. Ибрагимович в Италии уже четыре одиннадцатиметровых не забил. Всем кажется, что это просто, но это не так", - сказал Деспотович.
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович в текущем сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи. В состав казанской команды он перешел в июле прошлого года. В России Деспотович выступал также за "Оренбург", сыграл за эту команду 47 матчей и забил 14 мячей.
Сербский футболист играл в Казахстане за "Астану", "Тобол", "Кайрат", в Сербии - за "Црвену Звезду".
"Рубин" занимает 6-е место в таблице российского чемпионата, набрав в 24-х матчах 40 очков. В последнем матче казанский клуб обыграл "Сочи" со счетом 1:0. В 25-м туре РПЛ "Рубин" проведет гостевой матч с "Ростовом". Игра пройдет 10 апреля и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Деспотович: в РПЛ сложнее забивать голы, чем в Германии и Италии
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович высказался о результативности в матчах Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
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