Гендиректор "Крыльев Советов" - о победе над "Динамо": это настоящий праздник для Самары

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал победу самарской команды над "Динамо" (2:0) в 1/4 финала Кубка России.
Фото: РИА Новости
"Мы очень рады и верили в победу над "Динамо". Мне кажется, что мы объективно сегодня были сильнее "Динамо". Иногда бывают победы случайные, а здесь мы победили по делу. Это настоящий праздник для Самары.

Могут ли "Крылья" с такой игрой рассчитывать на победу в Кубке России? Давайте не будем забегать вперед. Мы идем от игры к игре", - сказал Калакуцкий.

Самарские "Крылья Советов" пробились в полуфинал Кубка России, обыграв московское "Динамо" (2:0). Счет в этой встрече был открыт на 4-й минуте, мяч на свой счет записал полузащитник самарской команды Роман Ежов. На 73-й минуте форвард "Крыльев" Иван Сергеев удвоил преимущество своей команды. Сергеев забил свой 35-й гол в текущем сезоне.

На предыдущей стадии Кубка самарский клуб в гостях разгромил "Химки" со счетом 4:0. На групповой стадии турнира "Крылья" обыграли ставропольское "Динамо" (4:1) и "Ротор" (3:0).

В турнирной таблице ФНЛ "Крылья Советов" занимают первое место, набрав в 34-х матчах 79 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Крылья Советов Калакуцкий Кубок России Динамо
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