Карпин оценил козыри весеннего "Рубина"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение о сопернике своей команды в 25 туре РПЛ казанском "Рубине".
Фото: "Бизнес-Online"
- В чем прибавил "Рубин" весной? Козыри у них все те же. Не могу сказать, что осенний "Рубин" радикально отличается от нынешнего. Другой вопрос, что прошли сборы. Летом был собран, по сути, новый состав - люди сыгрывались. Но и в осенней части Казань выглядела хорошо. Да, наваливались травмы, ковид. Сейчас же проблем с этим нет, плюс появилось взаимопонимание. Причем не только на поле, но и за его пределами. Со стороны кажется именно так. И оппонент, конечно, тяжелый, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".

В 25 туре Российской премьер-лиги "Ростов" Валерия Карпина принимает на своем поле казанский "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого. Желто-синие занимают в турнирной таблице восьмое место с 37 очками после 24 сыгранных матчей, команда из столицы Татарстана находится на шестой строчке, в ее активе 40 набранных очков. Встреча первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан, дубль оформил Хорен Байрамян - однако состав казанцев в той игре был заведомо неоптимален из-за того, что несколько игроков "Рубина" подхватили в своих национальных сборных коронавирус.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Рубин Карпин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Карпин: неправда, что Еременко было тяжело выполнять требуемый функционал
Полузащитник "Ромы" Мхитарян восстановился после травмы
"Феноменальный защитник!" Экс-игрок "Днепра" Матеус - о Ракицком
Игнашевич ответил на вопрос о том, стояла ли перед "Торпедо" задача выйти в РПЛ
Клуб Хави "Аль-Садд" закончил чемпионат Катара без поражений 1
Карпин оценил козыри весеннего "Рубина"
Латыпов: Дзюба пробовал себя в роли биатлониста. Сказал, что это очень тяжело 1
"Монако" сыграет с "Лионом" в 1/4 финала Кубка Франции
Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче квалификации Евро-2022
Зидан: Ла Лига - очень конкурентный и отличный турнир, каждая команда способна его выиграть 1
Российский вратарь "Фамаликана" Злобин: пытаюсь донести до португальцев, что Москва - это не вся Россия 4
Экс-полузащитник "Ромы" Де Росси госпитализирован с коронавирусом
Гендиректор "Ахмата" - о жеребьевке Кубка России: настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал 2
Сигурдссон: ЦСКА нужно постараться отомстить "Локомотиву" за недавнее поражение в чемпионате
Игнашевич рассказал о футбольных качествах нападающего "Крыльев Советов" Сергеева
Алексей Стукалов провел первую тренировку в "Уфе" (фото)
Бабаев: наши пожелания и ожидания от жеребьевки - это наши проблемы 1
Гендиректор "Крыльев Советов": мы грезим победой в Кубке России. Такие шансы выпадают не так часто 1
ЦСКА против "Локомотива", Мусаев об уходе из "Краснодара", в "Уфе" новый тренер. Главное за 9 апреля
Дзагоев: ЦСКА невольно дал "Локомотиву" толчок вперед, теперь надеемся их притормозить
"Не вижу фаворита в Кубке России". Семин - о результатах жеребьевки
Восемь городов подтвердили вместимость стадионов на матчах ЕВРО-2020
Источник: на матч "Локомотив" - "Спартак", вероятно, прилетит бывший тренер "РБ Лейпциг"
Карпин: арбитра ВАР в Химках отстранили на две встречи - и что? Гол Соу задним числом никто не запишет 3
СМИ: Кокорин с высокой долей вероятности пропустит два ближайших матча из-за травмы бедра 12
"ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных!" Олич - о жеребьевке Кубка России 1
Источник: Мусаев может возглавить "Краснодар-2", у него есть и другие предложения
Карпов стал самым молодым забившим за ЦСКА защитником с 1936 года 1
Стали известны пары 1/2 финала Кубка России 16
Сарри отклонил предложение стать тренером Кокорина в "Фиорентине" 12
Все новости
-