- В чем прибавил "Рубин" весной? Козыри у них все те же. Не могу сказать, что осенний "Рубин" радикально отличается от нынешнего. Другой вопрос, что прошли сборы. Летом был собран, по сути, новый состав - люди сыгрывались. Но и в осенней части Казань выглядела хорошо. Да, наваливались травмы, ковид. Сейчас же проблем с этим нет, плюс появилось взаимопонимание. Причем не только на поле, но и за его пределами. Со стороны кажется именно так. И оппонент, конечно, тяжелый, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
В 25 туре Российской премьер-лиги "Ростов" Валерия Карпина принимает на своем поле казанский "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого. Желто-синие занимают в турнирной таблице восьмое место с 37 очками после 24 сыгранных матчей, команда из столицы Татарстана находится на шестой строчке, в ее активе 40 набранных очков. Встреча первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан, дубль оформил Хорен Байрамян - однако состав казанцев в той игре был заведомо неоптимален из-за того, что несколько игроков "Рубина" подхватили в своих национальных сборных коронавирус.
Карпин оценил козыри весеннего "Рубина"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение о сопернике своей команды в 25 туре РПЛ казанском "Рубине".
Фото: "Бизнес-Online"
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