Карпин рассказал, как в "Ростове" оказался Альмквист и заменил ли Соу Шомуродова

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы об атакующем полузащитнике Понтусе Альмквисте и нападающем Али Соу.

Фото: ФК "Ростов"