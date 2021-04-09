- Как оказался в "Ростове" Альмквист, которого Тедеско после матча назвал одним из самых быстрых футболистов в РПЛ? Как обычно это и происходит. Заметили, понаблюдали и смогли привезти Понтуса сюда. А с коллегой согласен - у Альмквиста действительно стремительный бег. Какая история с Соу? Примерно такая же, как с Альмквистом. Заменил ли Соу в какой-то степени Шомуродова? Ну если они оба - нападающие? Конечно, это прямая замена Эльдору, - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".
21-летний шведский атакующий полузащитник Понтус Альмквист перешел в "Ростов" из шведского "Норчепинга" в октябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 3,75 миллиона евро. В составе желто-синих футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 26-летний гамбийский нападающий Али Соу стал игроком "Ростова" в феврале 2021 года на правах аренды с опцией выкупа, правами на трансфер футболиста владеет софийский ЦСКА. В 6 матчах за команду Валерия Карпина форвард забил 3 гола.
Карпин рассказал, как в "Ростове" оказался Альмквист и заменил ли Соу Шомуродова
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы об атакующем полузащитнике Понтусе Альмквисте и нападающем Али Соу.
Фото: ФК "Ростов"
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