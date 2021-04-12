Как сообщает источник, Рангник не заключал официальный договор с "Локомотивом" на оказание консультационных услуг. Ранее СМИ сообщили, что немец заключил соглашение с "железнодорожниками".
Отмечается, что визит Рангника в Москву был ознакомительным, он связан с планами "Локомотива" по расширению международного сотрудничества.
Напомним, что накануне Рангник посетил матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0). Последним местом работы 62-летнего специалиста в качестве главного тренера был "РБ Лейпциг". Рангник возглавлял "быков" в 2018-2019 годах.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (46 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Рангник не заключал договор с "Локомотивом"
Немецкий специалист Ральф Рангник не подписывал договор с "Локомотивом", его поездка в Москву носила ознакомительный характер.
Фото: Getty Images
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