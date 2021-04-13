– Буду пытаться удержать Кверквелию в "Роторе". Но пока ни о чем не говорили. Надо сначала остаться в Премьер-лиге. А дальше будем работать. У нас руководство очень любит футбол и делает все возможное, чтобы команда росла, – рассказал Батуренко в интервью для "Известий".
Соломон Кверквелия, принадлежащий "Локомотиву", выступает за "Ротор" на правах аренды. В этом сезоне российской Премьер-лиги он принял участие в 14 матчах, голевыми действиями не отметился.
"Ротор" занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 25 встречах. Следующую игру подопечные Батуренко проведут 17 апреля на домашнем стадионе. Матч с "Динамо" начнется в 16:30 по московскому времени.
Батуренко заявил, что попытается удержать Кверквелию в "Роторе"
Наставник "Ротора" Юрий Батуренко поделился планами об усилении состава команды на следующий сезон.
фКверквелия — Дмитрий Голубович/Global Look Press
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