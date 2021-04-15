РФС оштрафовал "Тамбов" после жалобы шести футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза оштрафовала "Тамбов" за невыполнение ее решений.

Фото: ФК "Тамбов"

Футбольный клуб должен был погасить задолженность перед игроками, но Александр Каплиенко, Гурам Тетрашвили, Сослан Таказов, Никита Чичерин, Вараздат Ароян и Александр Карапетян не получили положенных выплат. Футболисты подали жалобы в РФС, который удовлетворил требования игроков. Сумма наложенного на "Тамбов" штрафа не уточняется.



Кроме того, чиновники обязали клуб выплатить задолженности перед Александром Головней, Владимиром Обуховым и Никитой Чагровым. На "Тамбов" наложен запрет на регистрацию новых игроков до погашения всех долгов.



Подопечные Сергея Первушина занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 13 очков в 25 матчах сезона.