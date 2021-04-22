Источник: "Краснодар" сделал "Локомотиву" предложение по 19-летнему опорнику Мухину

"Краснодар" интересуется опорным полузащитником "Локомотива" Максимом Мухиным.
Фото: ФК "Ротор"
"Краснодар" отправил "Локомотиву" предложение о переходе опорного полузащитника Максима Мухина, сообщают СМИ.

По данным источника, "быки" предложили очень хорошие условия самому игроку, но пока не могут договориться по сумме компенсации с руководством "железнодорожников". Переговорный процесс продолжается.

В текущем сезоне 19-летний опорный полузащитник Максим Мухин сыграл за "Локомотив" в 12 матчах во всех турнирах, весной 2021 года застолбив за собой место в основном составе.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Краснодар Локомотив Мухин
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