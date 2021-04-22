"Краснодар" отправил "Локомотиву" предложение о переходе опорного полузащитника Максима Мухина, сообщают СМИ.
По данным источника, "быки" предложили очень хорошие условия самому игроку, но пока не могут договориться по сумме компенсации с руководством "железнодорожников". Переговорный процесс продолжается.
В текущем сезоне 19-летний опорный полузащитник Максим Мухин сыграл за "Локомотив" в 12 матчах во всех турнирах, весной 2021 года застолбив за собой место в основном составе.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Краснодар" сделал "Локомотиву" предложение по 19-летнему опорнику Мухину
"Краснодар" интересуется опорным полузащитником "Локомотива" Максимом Мухиным.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!