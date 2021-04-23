- Когда летом прошлого года оценивали перспективы перехода Гайча в ЦСКА, выразили большие сомнения относительно его быстрой помощи клубу. Аргентинец не подходил под тактические требования Виктора Гончаренко, поскольку в "Сан-Лоренсо" перед ним стояли совершенно другие задачи. У ЦСКА на момент перехода Гайча была самая высокая линия обороны, разве что "Ростов" практиковал такую же. От армейских нападающих тренер требовал активных оборонительных действий на начальном этапе развития атак соперника, чего в "Сан-Лоренсо" Гайч практически не делал. Различались требования в позиционном нападении и т. д., - рассказал Трипутень в интервью Matchtv.ru.
22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч в августе 2020 года перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо", сумма трансферной компенсации составила 8,5 миллиона евро. В 18 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В конце января 2021 года Гайч был отправлен в аренду в клуб итальянской Серии А "Беневенто" до конца сезона с опцией возможного продления срока арендного соглашения на 1 год, а также возможного выкупа трансфера футболиста. За "ведьм" аргентинский форвард сыграл 9 матчей чемпионата Италии, в которых забил 2 гола, в том числе отличившись в игре с туринским "Ювентусом".
Аналитик Трипутень: Гайч не подходил под тактику Гончаренко, в Аргентине у него были другие задачи
Экс-полузащитник ЦСКА и футбольный аналитик Алексей Трипутень высказал мнение об изначальных перспективах адаптации аргентинского форварда Адольфо Гайча в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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