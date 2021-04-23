— Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта уехал в "Парму", увезя с собой сильное впечатление о Николиче. Не самый плохой вариант. И есть, как говорят, еще один — и тоже итальянский — вариант, — цитирует Казакова "СЭ".
41-летний Николич возглавил "Локомотив" летом прошлого 2020 года. В нынешнем сезоне московская команда под его руководством идет на второй строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 26 турах. В Кубке России "Локомотив" дошел до финала, где сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Казаков: в Италии двум клубам интересен Николич
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что к наставнику "Локомотива" Марко Николичу есть интерес со стороны итальянских команд.
Фото: ФК "Локомотив"
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