— Нам (Боярский — фанат "Зенита") осталась финишная прямая, "Локомотив" не догонит. Они хорошо играют, молодцы. Мне нравится их команда, они целеустремленные. Но это все равно не уровень "Зенита", они хуже. Второе место — пожалуйста. В следующем туре будет очная встреча, там и посмотрим, — цитирует Боярского "СЭ".
Сегодня, 24 апреля, "Зенит", на своем поле встретится с "Ротором". Игра начнется в 16:30 мск."Локомотив" тоже сегодня сыграет с "Тамбовом". Начало встречи: 19:00 мск.
"Зенит" лидирует в Тинькофф Российской Премьер-лиге после 26 туров, набрав 55 очков. "Локомотив" — второй. У команды Марко Николича 49 очков.
В 28-м туре РПЛ "Зенит" сыграет против "Локомотива" в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 2 мая.
Боярский: "Локомотив" — не уровень "Зенита"
Народный артист России Михаил Боярский высказался о московском "Локомотиве".
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!