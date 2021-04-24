— Какой тренер должен прийти в "Спартак" на смену Тедеско? Я не сомневаюсь, что руководство "Спартака" знает потребности клуба и они найдут лучшую кандидатуру. Может быть, подойдет Массимо Каррера. Он как раз сейчас без клуба, — заявил Рианчо в интервью Sport24.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что покинет клуб по истечении его контракта в конце этого сезона. Он руководил командой с октября 2019 года, а в нынешнем сезоне красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России с 47 очками.
Массимо Каррера руководил "Спартаком" с лета 2016 по октябрь 2018 года, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.
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Рианчо: может быть, "Спартаку" подойдет Массимо Каррера. Он как раз сейчас без клуба
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера вполне может вернуться в команду.
Фото: ФК "Спартак"
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