"Бахтиер продолжает работать по индивидуальной программе. Пока неизвестно, вернется ли он до конца сезона. Надеемся, что он как можно быстрее восстановится и сможет сыграть", - приводит слова Новикова "Спорт-экспресс".
Напомним, что 23-летний хавбек получил повреждение в расположении сборной Казахстана.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе армейского клуба Бахтиер провел 18 матчей, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Агент Зайнутдинова: неизвестно, вернется ли Бахтиер до конца сезона
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, высказался о сроках восстановления игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
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