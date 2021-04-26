– Джанаев чувствует себя намного лучше. Скоро будем лицезреть его на поле. До конца чемпионат точно сыграет. Велика вероятность, что уже в следующем матче Сослан выйдет на поле, – заявил Рубашко в интервью для "Sport24".
Джанаев получил травму приводящей мышцы в марте, из-за чего пропустил уже шесть матчей команды. В текущем сезоне российской Премьер-лиги Сослан провел 21 матч и пропустил 22 гола. Ранее сообщалось, что голкипер пропустит остаток сезона из-за травмы.
"Сочи" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах. Следующую игру подопечные Владимира Федотова проведут с "Краснодаром" 1 мая в 19:00 по московскому времени.
Гендиректор "Сочи": велика вероятность, что уже в следующем матче Сослан выйдет на поле
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Сослана Джанаева.
Фото: ФК "Сочи"
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