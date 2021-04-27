- Есть ли по Джикии дедлайн, когда "Спартак" должен сделать предложение? Нет никакого напряжения. Есть время. И спортивный директор, и руководство клуба говорили, что найдем общий язык. И я говорю - все будет хорошо, мы не напрягаемся. Не нужно это обсуждать, надо закончить чемпионат: надо уважать клуб, надо понять, где в следующем сезоне будет играть "Спартак", - передает слова Шпинева "РБ-Спорт".
27-летний центральный защитник Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в январе 2017 года. По данным портала Transfermarkt, срок действия текущего контракта футболиста истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне Джикия провел за свой клуб 27 матчей во всех турнирах (25 - в Российской премьер-лиге, 2 - в Кубке России) и отдал 2 результативные передачи (по одной в РПЛ и Кубке).
Агент Джикии: чтобы обсуждать продление контракта, надо понять, где в следующем сезоне будет играть "Спартак"
Агент защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев ответил на вопрос о существовании крайнего срока для нового контрактного предложения со стороны клуба.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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