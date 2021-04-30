Боярский заявил, что в российском футболе наверняка используется админресурс. Вместе с тем это не влияет на судейство, добавил он. По словам Боярского, отчасти он согласен с мнением, согласно которому админресурс помогает "Зениту" побеждать. Однако петербургская команда просто-напросто сильнее всех в России, заявил Боярский.
"Думаю, что в нашем футболе такое наверняка есть. Руководство клуба материально очень помогает команде. Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает "Зениту" выигрывать. За этим стоит сила и материальный достаток, а это очень хороший стимул. Не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. "Зенит" просто сильнее всех. Это заслуга не администрации, а тренерского штаба и игроков", - сказал Боярский.
Отметим, ранее об админресурсе высказался комментатор Геннадий Орлов.
"Зенит" является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. "Зенит" просто сильнее всех
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался на тему использования административного ресурса в отечественном футболе.
Фото: ТАСС
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