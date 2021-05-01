Олич: Влашич сказал мне, что у него очень сильно болит колено

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал травму полузащитника Николы Влашича, которую он получил в игре против "Уфы" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Влашича я был вынужден поменять, завтра узнаем, что с ним. Сложно терять такого игрока. У Влашича болит колено, точно узнаем завтра-послезавтра.

Как он мне сказал, у него очень болит колено. Он мне сказал, что думает о серьезной травме", - сказал Олич.

Напомним, хавбек ЦСКА Никола Влашич получил повреждение в первом тайме игры с "Уфой" и был заменен в перерыве. Вместо него вышел Наир Тикнизян.

ЦСКА и "Уфа" разошлись миром в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (1:1).

Первый тайм этой игры закончился со счетом 0:0. На 66-й минуте полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк открыл счет в этом матче. Отыграться "армейцы" смогли через 5 минут благодаря голу нападающего Федора Чалова.

Команда Олича не может победить на протяжении 3-х туров в Российской Премьер-лиги. "Армейцы" занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. "Уфа" набрала 21 очко и располагается на 15-й строчке.

Источник: Sport24

Влашич - о травме в матче с "Уфой": плохо, ничего хорошего

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Теги: Олич Влашич ЦСКА УФА
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