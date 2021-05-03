Ларссон – о конкуренции с "Локомотивом": сейчас все в наших руках

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал борьбу с "Локомотивом" за серебряные медали РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча — будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент,– заявил Ларссон в интервью для "СЭ".

"Спартак" занимает второе место турнирной таблицы российской Премьер-лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. Подопечным Доменико Тедеско осталось провести две игры в этом сезоне: 10 мая красно-белые сыграют с "Химками", а 16 мая – с "Ахматом".

"Локомотив" располагается на третьем месте, отставая от "Спартака" на одно очко. В чемпионате России команде Марко Николича предстоят игры с "Динамо" (8 мая) и "Уралом" (16 мая).

Ларссон принял участие в 27 встречах в рамках РПЛ этого сезона, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Контракт шведского форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.

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Теги: Спартак Локомотив Ларссон
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