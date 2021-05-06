Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.
— "Спартак" действительно доволен работой Чепзановича и рассчитывает, что он начнет новый сезон в нашей команде, — цитирует Фетисова "Eurostavka".
Чепзанович появился в тренерском штабе красно-белых летом 2019 года, когда наставником клуба был Олег Кононов. Чепзанович остался в клубе после его увольнения и работал вместе с Доменико Тедеско.
Вчера стало известно, что "Спартак" покинет весь тренерский штаб Тедеско после его ухода 30 мая 2021 года.
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В "Спартаке" рассказали, кого из тренерского штаба Тедеско хотят сохранить в клубе
В "Спартаке" довольны работой инструктора по физподготовке Владимира Чепзановича и хотят сохранить его в команде.
Фото: Getty Images
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