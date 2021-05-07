Витория, с которым ведет переговоры "Спартак", находится в сфере интересов "Лиона"

"Лион" является конкурентом "Спартака" в борьбе за бывшего главного тренера "Бенфики" Руя Виторию.
Фото: ФК "Бенфика"
По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры португальского специалиста является московский клуб, но во Франции продолжают следить за ситуацией.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Витория близок к договоренности со "Спартаком". Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам.

"Спартак" по итогам 28-и туров Российской Премьер-Лиги располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 53 зачетных балла.

Источник: Maisfutebol

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Теги: Витория Спартак Лион Лига 1
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