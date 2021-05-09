Газзаев: выводы по работе Гончаренко в "Краснодаре" и Олича в ЦСКА делать рано

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос об оценке работы наставников "Краснодара" и ЦСКА Виктора Гончаренко и Ивицы Олича.
Фото: ПФК ЦСКА
- Рано делать выводы как по работе Гончаренко в "Краснодаре", так и по тому, что изменилось в ЦСКА при Оличе. Эти специалисты не так давно работают в своих клубах. Нужно посмотреть, как их команды будут выглядеть после предсезонной подготовки, - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич был назначен на свою должность 23 марта 2021 года. Под его руководством "армейцы" провели 8 матчей в разных турнирах, одержали в них 4 победы, 1 игру закончили вничью и потерпели 4 поражения. Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко занял свой пост 6 апреля 2021 года, под его руководством "быки" сыграли 5 матчей в РПЛ: 1 выиграли, 1 сыграли вничью и в 3 уступили.

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Теги: ЦСКА Краснодар Олич Гончаренко Газзаев
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