Эштреков: ничью "Локомотива" считаю закономерной, "Динамо" - не проходной соперник

Экс-главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков прокомментировал ничейный результат матча 29 тура РПЛ между "железнодорожниками" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" - это не проходной соперник. Этот клуб тоже решает свои задачи, старается подняться в таблице как можно выше. Ничью с "Динамо" я считаю закономерной, хотя у "железнодорожников" было два неплохих момента, когда они попали в перекладину и когда динамовцев выручил голкипер, - передает слова Эштрекова "Советский спорт".

Матч 29 тура Российской премьер-лиги, в котором встретились московские клубы "Локомотив" и "Динамо", завершился нулевой ничьей. Формально домашняя встреча красно-зеленых прошла на нейтральном поле в подмосковных Химках. Потеряв очки, "Локомотив" дал шанс оторваться в таблице сопернику по борьбе за Лигу чемпионов "Спартаку", который в понедельник сыграет на своем поле с "Химками".

Нулевая ничья в Химках на радость конкурентам. 9 причин того, что «Локомотив» и «Динамо» разделили очки

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Теги: Локомотив Динамо Эштреков
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