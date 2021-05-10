Ранее несколько СМИ сообщили, что бывший наставник "Бенфики" уже договорился о контракте со "Спартаком". В то же время в московском клубе опровергли слухи о договорённости с тренером.
Ожидается, что Витория сменит в "Спартаке" Доменико Тедеско. Он не планирует продлевать контракт с клубом.
"Приглашение в "Спартак" — это вызов. И в Португалии с уважением относятся к этому клубу ещё со времен Романцева. Почему он появился в списке кандидатов, где ожидалось увидеть людей с более громкими именами, загадка от селекционной службы "Спартака", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
Юран: загадка, почему Витория появился в списке кандидатов на пост главного тренера "Спартака"
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака" португальца Руя Витории.
Фото: ТАСС
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