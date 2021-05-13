"Уход Жиркова из "Зенита" - это большая потеря. Если он, все-таки, уйдет, то его нужно проводить со всеми почестями, как победителя. Жирков всегда был незаменимым игроком. Как в "Зените", так и в сборной. Он невероятно опытный, у него такое мастерство. Не важно сколько ему лет, Юрий всегда выполняет указания тренера. Он сам принимает творческое и организационное участие в игре. Пока я не вижу ему равного игрока. Человек, который займет место Юрия, должен стараться на максимум", - заявил Боярский.
Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Жирков может покинуть "Зенит" по окончании текущего сезона. Контракт 37-летнего футболиста с "Зенитом" истекает 30 июня 2021 года. В этом сезоне Жирков провел за петербургский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевых передачи. За "Зенит" он играет с 2016 года. Жирков также играл за ЦСКА, "Челси", "Анжи" и "Динамо".
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. В активе команды Семака после 29-ти матчей 62 очка. В воскресенье, 16 мая, петербургский клуб проведет матч 30-го тура РПЛ против "Тамбова". Игра пройдет в Саранске и начнется в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
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Боярский - о возможном уходе Жиркова из "Зенита": это большая потеря. Он всегда был незаменимым игроком
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о возможном уходе из петербургской команды полузащитника Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"
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