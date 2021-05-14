"Арсенал" не будет выкупать Луку. Он вернется в "Локомотив". Уйдет ли он в другой клуб летом? Нет, он останется в "Локомотиве", - цитирует Глушевича Sport24.
Нападающий Лука Джорджевич в текущем сезоне в составе тульского "Арсенала" провел 14 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. Аренда игрока заканчивается 30 июня 2021 года. Контракт 26-летнего черногорца с "Локомотивом" рассчитан до 2023 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает Джорджевича в 1,5 млн евро.
В России Лука Джорджевич выступал также за "Зенит". Всего в РПЛ он сыграл в 81 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Тульский "Арсенал" занимает 13-е место в таблице чемпионата России. В активе команды 23 очка. В 30-м туре РПЛ команда Парфенова в гостях сыграет против "Уфы". Матч пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск.
Лука Джорджевич вернется в "Локомотив". Тульский "Арсенал" не будет выкупать игрока
Игорь Глушевич, агент нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича, который текущий сезон провел в "Арсенале" на правах аренды, рассказал о будущем черногорского футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!