"Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за "Спартак", желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов", - сказал Адриано.
Напомним, болельщики и эксперты в итоговом голосовании выбрали лучшим голом десятилетия в РПЛ мяч Адриано, который он забил в матче с "Зенитом" (3:1) в ноябре 2017 года.
Луис Адриано защищал цвета "Спартака" в 2017—2019 годах. В чемпионате России форвард забил 19 голов за 59 игр. В составе красно-белых Луис стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. В январе 2021 года он стал обладателем Кубка Либертадорес в составе "Палмейраса".
Источник: "СЭ"
Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол признали лучшим в десятилетии
Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол в ворота "Зенита" в 2017 году признан лучшим голом десятилетия в РПЛ.
Фото: РПЛ
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