- Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера. Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА, будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность - совсем иная! Я неоднократно высказывался, что целесообразно было бы до конца сезона оставить на посту Виктора Гончаренко. И уже летом назначить Олича, если сделан выбор в его пользу, - передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
22 марта 2021 года стало известно, что расторг контракт с ЦСКА по соглашению сторон и покинул клуб белорусский главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко, работавший с командой с декабря 2016 года. Днем позже пресс-служба "армейцев" объявила о назначении на пост главного тренера хорвата 41-летний Ивицы Олича - экс-нападающего ЦСКА, работавшего ассистентом в тренерском штабе сборной Хорватии и не имеющего опыта самостоятельной работы. Под руководством Олича красно-синие финишировали на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Газзаев: Олича кинули в мясорубку, ЦСКА нужно было оставить до конца сезона Гончаренко
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о назначении хорвата Ивицы Олича наставником красно-синих по ходу сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
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