В "Спартаке" прокомментировали слухи о расторжении контракта с Ташаевым

Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин опроверг информацию о том, что клуб расстанется с полузащитником Александром Ташаевым.
Фото: ФК "Спартак"
"Эта информация не соответствует действительности, никаких договоренностей на этот счет на данный момент нет", - приводит слова Кулемина Sport24.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство "Спартака" приняло решение разорвать контракт с 26-летним игроком.

В минувшем сезоне Ташаев не принял участия ни в одном матче за "Спартак". Александр выступал за вторую команду красно-белых в Футбольной национальной лиге. На его счету 16 матчей без результативных действий.

Напомним, что Ташаев является воспитанником московского "Динамо". Часть сезона-2019/20 он провел в "Рубине" на правах аренды.

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Теги: Ташаев Спартак
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